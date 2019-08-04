Граждан, которые направляются на территорию Украины, будут пропускать до 17:30

фото: пресс-центр ООС

На КПВВ "Станица Луганская" изменится график работы: время пропуска граждан сократят https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F 2019-08-04T15:29:25+03:00 Донбасс Граждан, которые направляются на территорию Украины, будут пропускать до 17:30

С четвертого по десятое августа КПВВ "Станица-Луганская" будет функционировать до 18:00. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.

"По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", – сообщили в пресс-центре.

Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская".

Реклама

"Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, которые направляются на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать до 17:30", – пишут в ведомстве.

В тренде Волны высотой в четыре метра: спасатели предупредили о шторме в Черном море

После указанного времени в контрольном пункте не будут пропускать граждан в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья населения.

Напомним, мы сообщали, что в Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа относительно получения гарантий и допуска к проведению работ нет.

Кроме того, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения понадобится несколько месяцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама