На КПВВ "Станица Луганская" изменится график работы: время пропуска граждан сократят

С четвертого по десятое августа КПВВ "Станица-Луганская" будет функционировать до 18:00. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
"По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00", – сообщили в пресс-центре.
Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская".
"Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, которые направляются на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать до 17:30", – пишут в ведомстве.
После указанного времени в контрольном пункте не будут пропускать граждан в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья населения.
Напомним, мы сообщали, что в Станице Луганской не могут начать разминирование моста из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны боевиков. Запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа относительно получения гарантий и допуска к проведению работ нет.
Кроме того, на ремонт моста в Станице Луганской на линии разграничения понадобится несколько месяцев.
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