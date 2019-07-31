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У пункта пропуска "Гнутово" взрываются снаряды

Сегодня, 22:34

Движение на контрольно-пропускном пункте временно остановлено

У пункта пропуска "Гнутово" взрываются снаряды Донбасс Движение на контрольно-пропускном пункте временно остановлено

У пункта пропуска "Гнутово" в Донецкой области взрываются боеприпасы.

Движение там полностью остановили. Такое решение принял командующий Объединенных сил.

Рядом с КПВВ горит сухая трава. Из-за этого там и детонируют неразорвавшиеся боеприпасы.

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Движение восстановят, когда стабилизируется ситуация.

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Напомним, 21 июля в 06:45 в Нацполицию поступило анонимное сообщение о минировании "Майорского". Пропуск через линию разграничения был приостановили в пределах дорожного коридора "Горловка-Бахмут".  

Кроме того, в Станице Луганской с 15 июля от моста до первого пункта пропуска на украинской стороне пенсионеров и людей с инвалидностью будет подвозить специализированный автобус.

Как сообщалось, на Донбассе в очередях на контрольных пунктах умерли двое граждан Украины. На КПВВ умерли два человека, которые собирались выехать с оккупированной территории.

Ранее в пункте пропуска боевиков на неподконтрольной территории Донбасса трагически умерла женщина, жившая в оккупированной Ждановке, 70-летняя Людмила Кахидзе, скончалась от сердечного приступа на блокпосту в Горловке. Кроме нее, в том же месте от сердечных приступов скончались еще три человека .

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видео Донбасс взрывы боеприпасы гнутово КПВВ

Источник: Сегодня

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