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В Украине определили ТОП-3 больно жалящих насекомых

11 июля, 12:59

Пчелы и осы в этот список не попали, большую угрозу представляют другие виды


Украинцам есть смысл отмахиваться не только от комаров и мошек. ТОП самых опасных насекомых наших широт возглавляет слепень. Место укуса слепня достаточно хорошо видно, кроме того, оно долго чешется. Встретить насекомое можно, например, на поле, особенно много их в жару. 

Опасаться стоит и овода. Это большая муха, которая очень больно кусается. Оводы живут преимущественно у водоемов и жалят мокрую кожу. 

На пикниках следует избегать близости к муравейников. Рыжие муравьи при укусе впрыскивают формальдегид, или муравьиную кислоту. Последствия неприятны, однако быстро проходят.

Ранее сообщалось, что житель Мариуполя оказался в больнице после укуса обычной мухи – пострадавший может даже потерять ногу. Как установили врачи, насекомое занесло в организм инфекцию. Инцидент произошел на пляже "Песчаном" – это одно из самых популярных мест отдыха в Мариуполе. Именно здесь насекомое укусило местного жителя, когда он заходил в воду. Сейчас он находится в больнице, а медики пытаются спасти ему ногу.


При этом мы писали, что киевляне бьют тревогу из-за мора рыбы в столичных водоемах. Об экологической катастрофе, которая произошла в Ореховатских прудах Голосеевского парка имени Максима Рыльского, пишут пользователи социальных сетей.

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Тег укус, Украина, насекомые

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