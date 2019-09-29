Не хватит двух годовых бюджетов: Криклий оценил затраты на восстановление Донбасса

фото: МВД

Для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса требуются средства, превышающие два годовых бюджета Украины. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, пишет Радио.Свобода.

"Это (затраты на восстановление, – ред.) большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах" – сказал министр.

Также Криклий привел пример затрат на дорожный фонд, который составляет 74 миллиарда гривен.

"То есть, если бы мы решили все из дорожного фонда исключительно финансировать, то 20% нужно было только на один мост забрать из дорожного фонда. А у нас таких мостов ...", – отметил министр.

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По его словам, на финансирование инфраструктурных проектов Украина получит от Европейского банка реконструкций и развития (ЕБРР) "более миллиарда долларов или евро".

"С первых дней мы общаемся с международными организациями очень активно и с посольствами, в частности, относительно наших трансграничных проектов. Словакия, Румыния, Польша. Мы постоянно в общении, разрабатываем другие инфраструктурные проекты. Международные организации готовы помогать очень активно", – подчеркнул он.

"ЕБРР в этом году рекордно с программами, которые мы будем еще до конца года брать, (...) рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро", – добавил Криклий.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса. По его словам, перед Украиной стоят два больших вызова, прежде всего, – экономический.

Кроме того, Министерство финансов в августе сообщило, что МБРР предоставит Украине 200 млн долларов на программу ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство.

Ранее украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития:

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