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Наказали за обстрелы ракетами: видео уничтожения огневой точки боевиков

Сегодня, 09:50

У бойцов ВСУ лопнуло терпение и они жестко наказали врага, подловив его прямо в укрытии

Фото: Facebook
Наказали за обстрелы ракетами: видео уничтожения огневой точки боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/57b/b37/5c657bb37f436.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/57b/b37/5c657bb37f436.jpg Донбасс У бойцов ВСУ лопнуло терпение и они жестко наказали врага, подловив его прямо в укрытии

Украинские военные наказали противника за постоянные обстрелы противотанковыми управляемыми ракетами, накрыв его огневую позицию под Горловкой. Соответствующее видео выложил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, бойцы ВСУ ответным огнем застали боевиков прямо в укрытии.

"На одной из позиций оккупантов в районе Горловки систематически велся огонь расчета ПТУРистов. Но осы (воины ООС) не замедлили с адекватным ответом и поймали "колорадов" (боевиков) в укрытии", – написал "Штирлиц".

Как мы сообщали накануне, это произошло в районе Майорского (под Горловкой).

Как уже на днях сообщал "Штирлиц", на Донбассе был уничтожен комбат боевиков "Грек" и еще трое боевиков. Два года назад на Донбассе украинские воины уже уничтожили одного "Грека" – позывной оказался не фартовым.

Также сайт "Сегодня" публикоавал видео "праздничного фейерверка" в Горловке, где боевики сожгли свой склад боеприпасов .

А тем временем штаб Объединенных сил сегодня сообщал, что 27 февраля на Донбассе пророссийские боевики 11 раз обстреляли позиции украинской армии. Также шесть раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. За эти обстрелы боевики получили "ответку" от ВСУ и понесли серьезные потери.

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Тег Донбасс, ВСУ, штирлиц, боевики, ПТУР

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Сегодня

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