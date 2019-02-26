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На Донбассе обстреляли украинских военных: ВСУ сообщают о раненых

Сегодня, 18:46

Боевики Донбасса шесть раз обстреляли украинских военнослужащих в ООС с начала суток

Фото: AFP
На Донбассе обстреляли украинских военных: ВСУ сообщают о раненых //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/56c/ad2/5c756cad2d66e.jpg Донбасс Боевики Донбасса шесть раз обстреляли украинских военнослужащих в ООС с начала суток

По состоянию на 18:00 украинские войска восемь раз попали под обстрелы боевиков на Донбассе, включая пять раз – с применением вооружений, запрещенных Минскими договоренностями – боевых машин пехоты, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщают в пресс-центре операции Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции украинских военных:

  • из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе населенного пункта Верхнеторецкое;
  • из минометов калибра 120 мм – вблизи села Лебединское.

Кроме того, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" ВСУ попали под обстрел шесть раз:

  • трижды – из минометов калибров 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Новолуганское;
  • дважды – из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи города Попасная;
  • из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный.

"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Подразделения, которые обстреливал противник, ответили адекватным огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются", – сообщили в ООС, уточнив, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

Напомним, что за 25 февраля пророссийские боевики семь раз обстреляли позиции украинских военных, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение. В результате обстрелов один боец ВСУ погиб, еще один ранен.

Мы также писали, что военнослужащие батальона тактической группы Национальной гвардии Украины обнаружили и уничтожили снайперскую пару российско-оккупационных войск.

Кроме того, на Донбассе сотрудники контрразведки СБУ и Нацполиции разоблачили сеть информаторов боевиков так называемой "ЛНР".

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Тег Донбасс, ВСУ, война на востоке Украины , боевики Донбасса, ООС

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