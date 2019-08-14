Никакого снайпера не было: появились подробности гибели бойца ВСУ

В районе Широкино украинский военный получил тяжелое ранение в голову и скончался уже в больнице

Фото: facebook.com/36obrmp

Скончавшийся в больнице Днепра боец ВСУ Дмитрий Дашковец, скорее всего, погиб из-за неосторожного обращения с оружием на боевом дежурстве. Об этом рассказали в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

В бригаде отвергли возможность гибели бойца из-за пули вражеского снайпера. Была проведено внутренняя проверка, а результаты переданы в военную службу правопорядка и прокуратуру. В итоге удалось установить возможную причину гибели бойца.

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"Мы не можем ничего утверждать, так как расследование проводит военная служба правопорядка. Когда его нашли с ранением, сначала подумали, что это сделал снайпер. После того, как подробнее осмотрели место боевого поста, было установлено, что, скорее всего, это было неосторожное обращение с оружием. Утверждать, что это было самоубийство или что-то другое, мы не можем", – заявили военные.

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Также морпехи отметили, что погибший не был морским пехотинцем, а был прикомандирован к воинской части.

На передовой враг продолжает нарушать "хлебное" перемирие, каждый день обстреливает позиции ВСУ и украинская армия периодически несет потери. Как сообщали новости "Сегодня", на днях нацгвардеец погиб на Донбассе. Позже в "Азове" рассказали подробности гибели офицера.

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