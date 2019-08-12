На Донбассе боевики продолжают нарушать "режим тишины", один военный ранен

Боевики обстреливали позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В течение суток российские оккупанты пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате один украинский воин получил ранения.

Об этом говорится в сводке пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, боевики обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Пищевика с направления Верхнешироковского – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета; дважды неподалеку от Широкино с направления Саханки – из ручных противотанковых гранатометов; вблизи Новотроицкого с направления Докучаевска – из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил в районе Зайцево.

Как сообщалось, за минувшие сутки, 11 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий ранен.

Напомним, 10 августа на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим тишины. Из-за вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

Кроме того, офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" рассказывал об огромных потерях боевиков в июле. Украинские военные достойно отвечали на обстрелы врага – уничтожили и ранили ответным огнем десятки боевиков.





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