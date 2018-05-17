ВСУ улучшили положение: в штабе рассказали о тяжелых потерях боевиков под Горловкой

Украинские военные отразили атаки боевиков т.н. "ДНР" и значительно улучшили свое положение тактическое положение под Горловкой.

Об этом сообщает командование Объединенных сил на своей странице в Facebook

Сорвать коварные планы врага и обеспечить безопасность жителям поселка Южное (бывшее Ленинское) и его части – села Чигари – помогли слаженные действия бойцов 1-го механизированного батальона и разведроты 24-го отдельной мехбригады ВСУ.

А в 24-й ОМБр имени короля Даниила рассказали подробности боя под Чигарями.

Выяснилось, что в начале апреля в расположенном в "серой зоне" поселке Южное дважды в неделю начали появляться боевики численностью до взвода, чтобы проверить местное население на лояльность украинским властям и показать свое присутствие в нем.

А со средины апреля боевики выставили секреты на восточных окраинах Южного.

Силы АТО разработали ответный план по взятию поселка под контроль украинских военных.

В ночь на 8 мая личный состав разведподразделений бригады приступил к выполнению плана и к утру вышел на восточные окраины Южного. Потерь у наших военных не было, в то время как боевики потеряли одного человека убитым, еще один был ранен.

Южное и Чигари отмечены красным цветом. Заштрихованная территория – занята боевиками "ДНР". Карта: visicom.ua

Начиная с 11-ти часов утра 8 мая противник попытался выбить украинских военных с позиций в Южном. В ход пошли диверсионно-разведывательные группы, кроме того, применялась ствольная артиллерия.

Ответным огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными.

Напомним, ранее сообщалось, что в "3-й бригаде армии ДНР" несколько суток командование корпуса пыталось установить причины самовольного оставления позиций у поселка Чигари (Чигири), расположенного к северу от Горловки. В "штабе 1-го АК" уверены, что боевики на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вследствие чего были небоеспособны, и просто оставили позиции.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.