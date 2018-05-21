Обострение на Донбассе: боевики перешли в наступление под Горловкой и теперь считают потери

За прошлые сутки, 21 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Интенсивные боевые действия продолжались на Светлодарском, Горловском, Донецком и Мариупольский направлениях. Боевики и российские военные на Донбассе 55 раз нарушали режим прекращения огня, из них 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Менее напряженная обстановка была на Луганщине, где интенсивные боевые действия продолжались преимущественно на Светлодарской дуге – в районах населенных пунктов Троицкое и Луганское.

На Горловском направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Шумы, Новгородское противник под прикрытием огня из минометов тщетно пытался вытеснить с позиций подразделения наших войск. При этом, оккупанты в нарушение норм международного права вчера, в пять утра 20 мая, открыли плотный минометный огонь по жилым домам поселка Зайцево.

На Донецком направлении не приходит интенсивность боевых действий в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка.

На Мариупольском направлении активные боевые действия продолжались в районах населенных пунктов Водяное и Широкино.

Во время боевых действий за прошедшие сутки и сегодня Объединенные силы потерь нет. По данным разведки, трех оккупантов ранены, другие потери противника уточняются.

Напомним, сутками ранее, 19 мая боевики и российские военные обострили ситуацию и получили жесткий ответ. Они 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Также ранее сообщалось, что в течение недели враг понес большие потери на Донбассе, а ВСУ громят боевиков и захватывают их оружие.