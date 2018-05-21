На Донбассе ВСУ громят боевиков и захватывают их оружие: за неделю враг понес большие потери

Сегодня, 06:37

Противник еще больше обострил ситуацию – стал бить из "Градов" и бомбит мирных жителей

ВСУ дают достойный отпор боевиками. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
ВСУ дают достойный отпор боевиками. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

За прошедшую неделю противник не только продолжил обстреливать позиции украинских военных, но и зачастил с ударами по мирным жителям. За неделю на фронте ВСУ, отбивая атаки врага, убили 17 боевиков и 29 человек отправили в больницу. Потери украинской армии – трое убиты и 16 раненных.

Для сравнения укажем, что за неделю в период с 7 по 13 мая большие потери были и у ВСУ и у боевиков. Тогда наши военные войска потеряли два бойца убитыми и 23 раненными. У боевиков дела были куда хуже – 16 убитых и 34 раненных.

Ситуация на фронте

  • Понедельник, 14 мая. Российско-оккупационные войска 42 раза нарушали режим прекращения огня, из них 11 раз применяли запрещенные Минскими договоренностями минометы. У ВСУ обошлось без потерь, у боевиков один убитый и трое раненных.
  • Вторник, 15 мая. Боевые действия активизировались в больше степени после 16:00 и продолжались во всех направлениях. Боевики совершили 45 обстрелов, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Потери ВСУ: один погибший и двое ранены; у боевиков двое погибли и трое получили ранения.
  • Среда, 16 мая. Обстановка на фронте существенно накалилась, враг применил реактивные системы. Из 66 обстрелов боевики 25 раз применяли минометы, артиллерию и "Грады". Потери ВСУ: двое погибших и четверо ранены; боевики получили адекватный ответ – пятеро погибли и восемь человек получили ранения.
  • Четверг, 17 мая. Российско-оккупационные войска не стали сбавлять обороты и совершили 60 обстрелов. Стоит отметить, что 15 раз враг обстрелял мирный населенный пункт Троицкое из 122 мм артиллерии, в результате чего погибли отец и ребенок, ранения получил другой сын и мать этих детей. Потери ВСУ – семь раненных, у боевиков шесть убитых и девять раненных.
  • Пятница, 18 мая. Боевики 43 раза обстреливали украинские позиции, в том числе 10 раз – из артиллерии калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 и 82-мм. У ВСУ обошлось без потерь, а у боевиков два человека уничтожены и трое ранены.
  • Суббота, 19 мая. Противник 58 раз нарушил режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. А ночью с 19 на 20 мая враг применил тяжелое вооружение, в том числе "Грады". У ВСУ были ранены три человека, у боевиков – один погибших и трое раненных.

Успехи ВСУ на Донбассе

В районе Марьинки украинские военные совершили успешный рейд в тыл врага и захватили оружие боевиков.

"В конце концов, одно из подразделений, обороняющееся в районе Марьинки, совершило решительный рейд в тыл противника. В ходе короткого боя было захвачено три вражеских миномета, из которых по нашим позициям постоянно вел огонь враг. Оружие доставили на наши позиции. Потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил нет", – сообщили в ООС.

32628284_373463536479602_2483742169521717248_n_1_01Фото: facebook.com/pressjfo.news

На этой неделе стало известно, что бойцы ВСУ отбили у боевиков поселок под Горловокой. Украинские военные отразили атаки боевиков т.н. "ДНР" и значительно улучшили свое тактическое положение.

"Выяснилось, что в начале апреля в расположенном в "серой зоне" поселке Южное дважды в неделю начали появляться боевики численностью до взвода, чтобы проверить местное население на лояльность украинским властям и показать свое присутствие в нем. 8 мая личный состав разведподразделений бригады приступил к выполнению плана и к утру вышел на восточные окраины Южного. Потерь у наших военных не было, в то время как боевики потеряли одного человека убитым, еще один был ранен".

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На Донбассе уничтожен главарь боевиков подразделения "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай", соратник Гиви и Моторолы. Боевики сообщили, что "командир поздразделения" был на войне "с самого начала". Стало известно, что "Мамай" погиб 17 мая в районе Авдеевской промзоны в результате разрыва гранаты от автоматического гранатометы.

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"Мамай". Фото: Facebook/Анатолий Токарев

Как сообщалось, боевики и Кремль реально верят в наступление ВСУ на Донбассе. Координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук объяснил, что эту уверенность закрепил у них приезд на Донбасс спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
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"Сегодня"

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