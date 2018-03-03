ОБСЕ приветствует договоренность о прекращении огня на Донбассе

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан приветствовал возобновление Трехсторонней контактной группой соглашений обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе начиная с 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Предполагается, что возобновление обязательств, согласованное 28 февраля в Минске, вступит в силу в 00:01 5 марта.

"Чтобы режим прекращения огня был реальным и устойчивым, такое возобновление обязательств должно сопровождаться конкретными действиями, а именно: отведением тяжелого вооружения, разведением сил и формирований, а также разминированием. Люди на востоке Украины хотят вернуться к своей нормальной жизни, сейчас самое время дать им возможность это сделать", - заявил глава СММ.

Ранее в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Как известно, "новогоднее" перемирие в зоне АТО было объявлено с 23 декабря.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.