ОБСЕ приветствует договоренность о прекращении огня на Донбассе

Сегодня, 04:01

Возобновление обязательств вступит в силу 5 марта

Эртурул Апакан, фото dontimes.com.ua
Эртурул Апакан, фото dontimes.com.ua

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Эртурул Апакан приветствовал возобновление Трехсторонней контактной группой соглашений обязательств по соблюдению режима прекращения огня на Донбассе начиная с 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ.

Предполагается, что возобновление обязательств, согласованное 28 февраля в Минске, вступит в силу в 00:01 5 марта.

"Чтобы режим прекращения огня был реальным и устойчивым, такое возобновление обязательств должно сопровождаться конкретными действиями, а именно: отведением тяжелого вооружения, разведением сил и формирований, а также разминированием. Люди на востоке Украины хотят вернуться к своей нормальной жизни, сейчас самое время дать им возможность это сделать", - заявил глава СММ.

Ранее в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе объявили о полном и бессрочном перемирии с 5 марта.

Как известно, "новогоднее" перемирие в зоне АТО было объявлено с 23 декабря.

Ранее сообщалось, что в начале марта в Луганской области районе населенного пункта Станица Луганская может произойти разведение сил.

Ранее в штабе АТО заявили, что режима прекращения огня на Донбассе больше нет.
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