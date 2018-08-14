ОБСЕ зафиксировала на Донбассе баубицы и "Грады" боевиков и сотни ящиков с боеприпасами

Сегодня, 00:28

11 августа наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Новоамвросиевское

Фото: AFP
Фото: AFP

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали большое сосредоточение тяжелого оружия на оккупированных территориях Донбасса и сотни ящиков с боеприпасами и снарядами. Об этом говорится в отчете миссии за минувшие выходные, опубликованном сегодня на сайте ОБСЕ.

В частности, 10 августа по линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в не подконтрольном правительству Украины районе беспилотный летательный мини-аппарат СММ обнаружил совокупно 18 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм и десять 2А65 "Мста-Б", 152мм) на территории военного объекта севернее населенного пункта Хрустальный (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).

Также на территории другого объекта в примерно 1 км к юго-западу тот же беспилотник СММ обнаружил подвижной разведывательный пункт (ПРП-4 "Нард") и 775 ящиков с боеприпасами (некоторые из них, по оценке, новые), а также 118 ящиков со снарядами для реактивных систем залпового огня (БМ-21).

Кроме того, позже другой беспилотный летательный аппарат, дальнего радиуса действия, вновь зафиксировал шесть реактивных систем залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм) на территории указанного военного объекта к северу от Хрустального, размещенных с нарушением линий отвода.

На следующий день, 11 августа, наблюдатели видели 4 РСЗО (БМ-21) возле н.п. Новоамвросиевское (56 км восточнее Донецка).

Ранее мы писали, что ОБСЕ зафиксировала около 170 взрывов на Донбассе.

Как сообщалось, с начала дня на Донбассе боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ, пять раз применив тяжелое вооружение. В ходе боевых действий был ранен боец. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Напомним, за прошлые сутки на Донбассе боевики 57 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 12 раз из тяжелого вооружения.

Сутками ранее, 11 августа, противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения, однако получил ответку и понес потери – один оккупант был уничтожен, двое – получили ранения.
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