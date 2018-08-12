Боевики ударили по ВСУ – получили ответку и понесли потери

Сегодня, 08:33

Противник более 30 раз открывал огонь по украинским позициям

Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ
Фото: Facebook Генерального штаба ВСУ

За прошлые сутки, 11 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях – из вооружения БМП и противотанковыми управляемыми ракетами. Обстрелы осуществлялись по защитникам Крымского, Новотошковского, Новозвановки, Новоалександровки, Светлодарска, Новгородского, Новотроицкого, Красногоровки, Новомихайловки, Богдановки, Гранитного, Чермалыка, Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим противник обстрелял из минометов калибра 82 мм наши позиции у Лебединского, из ствольной артиллерии калибра 122 мм – защитников Гнутово и Крымского.

В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

В течение текущих суток боевики дважды открывали огонь по нашим позициям в районах поселков Водяное и Гнутово. Оба раза применялись минометы калибром 120 и 82 мм. Потерь нет.

По данным разведки, один оккупант уничтожен, двое – получили ранения.

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Напомним, сутками ранее, 10 августа, украинские военные на Донбассе 36 раз попали под обстрелы. Были ранены трое украинских военных.

Также напомним, 9 августа произошло обострение на Донбассе: боевики устроили 45 обстрелов, погиб украинский воин.
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Источник:

"Сегодня"

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