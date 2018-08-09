Обстрел автомобиля украинских военных под Золотым: стали известны новые подробности

В результате обстрела автомобиля украинских военных под Золотым в Луганской области погиб один боец ВСУ, еще один ранен. Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

"Вчера вечером в районе города Золотое в результате вражеского обстрела с противотанкового ракетного комплекса был подбит автомобиль украинских военнослужащих. В результате этой трагедии один наш защитник погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в результате этого обстрела.

Кроме того, на Донбассе 8 августа во время обстрела боевиками окрестностей Донецка умер 34-летний боец 28-й отдельной механизированной бригады, житель города Южный Одесской области Виктор Кандалюк.

Напомним, 7 августа украинские военные дали жесткий ответ боевикам: 12 вражеских солдат были уничтожены или ранены. При этом противник 36 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе пять раз из тяжелого вооружения.