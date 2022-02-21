Обстрел боевиков в Новолуганском: погиб мирный житель – фото

Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод

На Донбассе продолжаются мощные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Боевики 21 февраля обстреляли пгт Новолуганское. Погиб мирный житель.

Об этом сообщает глава Донецкой ОГАПавел Кириленко в Facebook.

Реклама

"По оперативной информации повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод", – написал он.

Поселок обстреляли боевики, люди остались без света и тепла. Фото: Павел Кириленко / Фото: Facebook

В результате обстрела погиб гражданский мужчина, данные о нем уточняются. Погибший мужчина – 1970 года рождения.

Реклама

На Донбассе из-за обстрелов оккупантов люди остались без света, газа, воды и тепла

На Донбассе поселок Врубовка и город Счастье попали под обстрел российских оккупантов. В результате люди остались без жизненно важных коммуникаций. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, во Врубовке нет электричества и газа, повреждены жилые дома, а люди находятся в бомбоубежищах. Поврежден газопровод – 200 потребителей остались без газа.

"Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил Гайдай.

Город Счастье остался без воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.

Реклама

"Также обстрелы в районе РЭС, рабочие ЛЭО покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", – добавил глава Луганской ОГА.

Ранее мы писали: