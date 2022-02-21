Обстрел боевиков в Новолуганском: погиб мирный житель – фото

Боевики 21 февраля обстреляли пгт Новолуганское. Погиб мирный житель.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГАПавел Кириленко в Facebook.
"По оперативной информации повреждены объекты инфраструктуры. Поселок остался без света и отопления, перебит газопровод", – написал он.
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В результате обстрела погиб гражданский мужчина, данные о нем уточняются. Погибший мужчина – 1970 года рождения.
На Донбассе из-за обстрелов оккупантов люди остались без света, газа, воды и тепла
На Донбассе поселок Врубовка и город Счастье попали под обстрел российских оккупантов. В результате люди остались без жизненно важных коммуникаций. Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, во Врубовке нет электричества и газа, повреждены жилые дома, а люди находятся в бомбоубежищах. Поврежден газопровод – 200 потребителей остались без газа.
"Доступа к восстановлению пока нет. Обстрелы не утихают", – отметил Гайдай.
Город Счастье остался без воды, тепла и света. Российские оккупанты совершили четыре прямых попадания в водозабор.
"Также обстрелы в районе РЭС, рабочие ЛЭО покинули свои рабочие места в связи с прямой угрозой жизни. Разбит коллектор теплосети в районе КПП ТЭС. Теплообеспечение прекращено. Перебита линия 110 кВ. Организован ремонт электроснабжения", – добавил глава Луганской ОГА.
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