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ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота"

Сегодня, 10:15

Воины батальона "Донбасс" отомстили врагу за погибших товарищей и нанесли потери боевикам

ПТРК "Фагот"
ПТРК "Фагот". Фото: Минобороны Украины
ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee9/2c8/5caee92c8ac53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee9/2c8/5caee92c8ac53.jpg Донбасс Воины батальона «Донбасс» отомстили врагу за погибших товарищей и нанесли потери боевикам

Украинские военные нанесли меткий удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот", в результате чего уничтожили вражеского корректировщика. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

Он отметил, что военные жестко отомстили за погибших бойцов ВСУ Яну Червону и Александра Милютина (служили в батальоне "Донбасс"), которых недавно настигла гибель во время вражеского обстрела: в их блиндаж, где они укрывались, попал вражеский боеприпас (говорят то мина, то артиллерийский снаряд 152 мм).

"В районе населенного пункта Калиново 46-й батальон "Донбасс-Украина" из ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона", – написал Мысягин.

По словам волонтера, потери противника составили одним убитым боевиком и один ранен.

Как мы на днях писали, командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" показывал видео, как ВСУ жестко отомстили за погибших побратимов. На кадрах можно увидеть, как позиции врага были хорошо накрыты ответным огнем наших военных.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео пылающих позиций боевиков в районе Ясиноватской развязки после того, как воины ООС хорошенько отработали по ним из противотанковых ракетных комплексов.

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Тег Донбасс, ВСУ, Фагот, птрк, Корректировщик

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