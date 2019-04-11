ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота"

Воины батальона "Донбасс" отомстили врагу за погибших товарищей и нанесли потери боевикам

ПТРК "Фагот". Фото: Минобороны Украины

ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ee9/2c8/5caee92c8ac53.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ee9/2c8/5caee92c8ac53.jpg 2019-04-11T10:15:23+03:00 Донбасс Воины батальона «Донбасс» отомстили врагу за погибших товарищей и нанесли потери боевикам

Украинские военные нанесли меткий удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот", в результате чего уничтожили вражеского корректировщика. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.

Он отметил, что военные жестко отомстили за погибших бойцов ВСУ Яну Червону и Александра Милютина (служили в батальоне "Донбасс"), которых недавно настигла гибель во время вражеского обстрела: в их блиндаж, где они укрывались, попал вражеский боеприпас (говорят то мина, то артиллерийский снаряд 152 мм).

"В районе населенного пункта Калиново 46-й батальон "Донбасс-Украина" из ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона", – написал Мысягин.

По словам волонтера, потери противника составили одним убитым боевиком и один ранен.

Как мы на днях писали, командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" показывал видео, как ВСУ жестко отомстили за погибших побратимов. На кадрах можно увидеть, как позиции врага были хорошо накрыты ответным огнем наших военных.

В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео пылающих позиций боевиков в районе Ясиноватской развязки после того, как воины ООС хорошенько отработали по ним из противотанковых ракетных комплексов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.