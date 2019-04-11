ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота"
Воины батальона "Донбасс" отомстили врагу за погибших товарищей и нанесли потери боевикам
Украинские военные нанесли меткий удар из противотанкового ракетного комплекса "Фагот", в результате чего уничтожили вражеского корректировщика. Об этом сообщил в Facebook волонтер Юрий Мысягин, опубликовав соответствующее видео.
Он отметил, что военные жестко отомстили за погибших бойцов ВСУ Яну Червону и Александра Милютина (служили в батальоне "Донбасс"), которых недавно настигла гибель во время вражеского обстрела: в их блиндаж, где они укрывались, попал вражеский боеприпас (говорят то мина, то артиллерийский снаряд 152 мм).
"В районе населенного пункта Калиново 46-й батальон "Донбасс-Украина" из ПТРК "Фагот" уничтожил наблюдательный пункт, откуда террористы корректировали огонь по позициям батальона", – написал Мысягин.
По словам волонтера, потери противника составили одним убитым боевиком и один ранен.
Как мы на днях писали, командир батальона "Донбасс" Вячеслав Власенко с позывным "Филин" показывал видео, как ВСУ жестко отомстили за погибших побратимов. На кадрах можно увидеть, как позиции врага были хорошо накрыты ответным огнем наших военных.
В свою очередь офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео пылающих позиций боевиков в районе Ясиноватской развязки после того, как воины ООС хорошенько отработали по ним из противотанковых ракетных комплексов.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " ВСУ уничтожили корректировщика боевиков: видео меткого выстрела из "Фагота"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зенитный купол первого эшелона обороны: в ВСУ показали грозное оружие
"Тунгуска" имеет очень высокую скорострельность и сама может обнаружить воздушную цель и уничтожить
Пропагандисты с камерами и обстрелы своих позиций: боевики готовят провокации
Враг намерен обвинить ВСУ в обострении ситуации на фронте и уже приготовил ряд "мероприятий"