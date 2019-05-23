Оккупанты сосредотачивают гаубицы и танки в районе Круглика, Мирного и Хрустального

СЦКК отмечает, что РФ заинтересована в дальнейшем обострении конфликта

Танк Т-72. Фото: wallpaperscraft.com.

Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что российско-оккупационные войска наращивают количество тяжелого вооружения, прежде всего самоходных гаубиц и танков, на Луганском направлении и не желают адекватно реагировать на выводы международных наблюдателей СММ ОБСЕ.

"Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают грубо нарушать определенные минского договоренностями линии отвода тяжелого вооружения", – отмечают в ведомстве.

По данным отчетов, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 18 мая зафиксировала вооружение, размещенное с нарушением линий отвода в неподконтрольных правительству Украины районах – 2 самоходные гаубицы (2С1) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30) у населенного пункта Белое западнее Луганска и 8 буксируемых гаубиц (Д-30) неподалеку Михайловки.

В то же время 16 мая команда СММ отметила, что в местах размещения отведенного тяжелого вооружения на неподконтрольных правительству территориях Донецкой области до сих пор не хватает 15 минометов (ПM-38, 120 мм) и 17 буксируемых гаубиц (Д-30).

18 мая также было обнаружено оружие, которое находится по линиям отвода, но и за пределами выделенных мест хранения – 20 танков (Т-64 – 13 ед. И Т-72 – 7 ед.) на полигоне близ населенного пункта и 18 буксируемых гаубиц ( 2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм и 2А65 "Мста-Б", 152 мм) на объекте у населенного пункта Хрустальный.

20 мая наблюдатели видели 8 танков (Т-64) на полигоне у Круглика, одну самоходную гаубицу (2С1 "Гвоздика", 122 мм) и 4 буксируемые гаубицы (Д-30) на полигоне у населенного пункта Мирное в 28 км к юго-западу от Луганск.

Также есть признаки военного присутствия и присутствия военного типа в зоне безопасности

на неподконтрольных правительству Украины территориях. 17 мая беспилотный летательный аппарат СММ обнаружил 12 бронетранспортеров и 3 зенитных установки (ЗУ-23-2), 19 мая команда СММ зафиксировала еще одну зенитную установку (ОУ-23, 23 мм) на территории объекта вблизи Первомайска. 19 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил один танк на территории объекта в городе Луганск.

18 мая БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал два бронетранспортера (МТ-ЛБ) и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на бронетранспортер (МТ-ЛБ) в населенном пункте Софиевка северо-восточнее Донецка. 19 мая мини-БПЛА СММ обнаружил 2 МТ-ЛБ и один гусеничный тягач (ВТ-55) в населенном пункте Кадиевка в 50 км к западу от Луганска.

Беспилотный летательный аппарат СММ дальнего радиуса действия обнаружил одну боевую бронированную машину (ББМ) вблизи населенного пункта Земляное, что на северо-запад от Луганска, одну зенитную установку (ОУ-23) у населенного пункта Голубовское, одну МТ-ЛБ в населенном пункте Екатериновка, две ББМ неподалеку от населенного пункта Надаровка к западу от Луганска, одну зенитную установку (ОУ-23) рядом с населенным пунктом Николаевка восточнее Луганска и две бронированные ремонтно-эвакуационные машины в Луганске.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности, взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружение, и о стойкой заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.

Напомним, на Донбассе наши бойцы уничтожили вражеский броневик.

Напомним, ранее мы сообщали, что на пять обстрелов, которые оккупанты устроили 22 мая, наши бойцы дали жесткий ответ – двое боевиков были уничтожены, еще один ранен.

Также стали известны подробности ранения на фронте трех украинских бойцов. Ими оказались солдат Богдан Ворона, а также старшие солдаты Александр Беспалов и Александр Поян – они получили травмы, отражая наступление врага на позиции ВСУ. За проявленные мужество и отвагу их представят к наградам.

Мы также писали, что 21 мая боевики устроили пять обстрелов позиций Объединенных сил, а 20 мая в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксировали 10 обстрелов украинских позиций оккупантами, в том числе четыре раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Оккупанты сосредотачивают гаубицы и танки в районе Круглика, Мирного и Хрустального". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"