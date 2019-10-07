Отвод войск на Донбассе: полиция усилила присутствие в Золотом-4 и Катериновке

С жителями встретились Сергей Колесник и Вадим Троян

Сергей Колесник (слева) и Вадим Троян. Фото: МВД

Дополнительные силы полиции – четыре передвижных мобильных группы и два пеших наряда – второй день обеспечивают безопасность и общественный порядок в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка Попаснянского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) по итогам встречи заместителя председателя Нацполиции Вадима Трояна и главы областной полиции Сергея Колесника с жителями этих населенных пунктов сегодня, 7 октября.

В МВД добавили, что в Золотом-4, где проживают 600 граждан, полноценно функционирует полицейская станция, в которой несет службу участковый офицер полиции.

В Катериновке, где проживают 260 человек, участковый полицейский будет проводить приемы граждан в дни, когда в местный магазин привозят хлеб и продукты питания, говорится в сообщении.

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По данным МВД, патрулирование усилили 36 полицейскими патрульной службы особого назначения из Кировоградской и Луганской областей.

"Все эти усиленные меры принимаются с одной целью – спокойствие и безопасность украинских граждан", – подчеркнул Троян.

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Новости "Сегодня" писали, что договоренность о начале отвода войск между Украиной и боевиками была достигнута на заседании Трехсторонней переговорной группы в Минске, о чем сообщил ранее президент Владимир Зеленский.

На фоне всеобщей обеспокоенности возможными последствиями такого решения Министерство обороны Украины выразило готовность "адекватно" действовать в случае занятия оккупантами освобожденных украинскими войсками позиций.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что разведение войск в Петровском и Золотом, которое должно было начаться 7 октября, сорвано. По его словам, причина – боевики нарушили договоренность.

Позже командование Объединенных сил и Вооруженных сил Украины заявило, что разведение войск может состояться 9 октября.

Накануне Троян заявил, что даже в случае отведения Вооруженных сил Украины из Золотого-4 и Катериновки служащие Национальной полиции продолжат обеспечивать безопасность жителей этих населенных пунктов.

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