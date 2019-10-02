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Будет адекватная реакция: в Минобороны дали разъяснение о разведении войск

2 октября, 19:12

Украинские военные готовы адекватно реагировать на нарушения со стороны оккупантов

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Фото: facebook.com/RapidTrident2018

Министерство обороны Украины допускает возможность того, что в случае разведения войск на Донбассе оккупанты займут освобожденные украинскими войсками позиции, и готово "адекватно" действовать в таком случае.

Комментируя недавние договоренности, достигнутые сторонами на Минских переговорах, 2 октября в оборонном ведомстве сообщили, что "при планировании процесса разведения командованием Вооруженных сил Украины были учтены различные сценарии развития событий".

"В частности, в случае, если российско-оккупационные войска будут игнорировать договоренности и попытаются вернуться на ранее занимаемые позиции, украинские военнослужащие будут действовать адекватно", – заверили в Минобороны.

В опубликованном сообщении говорится, что украинские военнослужащие "остаются в полной боевой готовности отстаивать территориальную целостность и суверенитет" страны, поскольку защита гражданского населения для них является наивысшим приоритетом.

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"Армия продолжит стоять на защите суверенитета, позволяя дипломатическим путем восстановить территориальную целостность Украины", – добавили в ведомстве.

Министерство обороны напомнило о предусмотренном законодательством Украины праве военнослужащих применять огневые средства в случае угрозы их жизни и здоровью, а также о том, что разведение войск происходит на расстоянии 1 км от линии разграничения и является зеркальным.

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Главное условие начала процесса при этом – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение 7 дней.

"Процесс разведения войск будет происходить последовательно, в два этапа: первый этап – отвод личного состава с обеих сторон, второй – демонтаж инженерных сооружений и дальнейшее разминирование территорий. Если указанные условия не выполняются, процесс разведения войск прекращается", – объяснили в Минобороны.

Отмечается, что процесс разведения войск позволит создать участки безопасности для работы международных гуманитарных организаций и организаций по вопросам безопасности, а также позволит провести разминирование территорий.

"Упомянутые участки имеют протяженность около 3 км (с 410 км общей линии разграничения). Вооруженные Силы Украины технически готовы к процессу разведения, придерживаясь всех взятых обязательств, и сделают все возможное, чтобы предотвратить потери в рядах украинских военнослужащих и защитить людей", – сказано в разъяснении.

Напомним, что 1 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что власти одобрили предложенную Мартином Сайдиком "формулу Штайнмайера", которая среди всего прочего включает и разведение войск на Донбассе.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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