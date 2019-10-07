Военные назвали новую дату разведения войск на Донбассе

/ Фото: Минобороны Украины

Сегодня должен был стартовать второй этап отвода войск в районе Петровского и Золотого, но разведение сил было сорвано из-за обстрела боевиками. Теперь этот процесс может состояться 9 октября.

Об этом сообщает командование Объединенных сил и Вооруженных сил Украины, передает телеканал "112 Украина".

Отмечается, что отвод войск на один километр должен начаться в среду, 9 октября, в 12:00. Хотя местные жители выступали за немедленное начало процесса.

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"Кое-кто считает, что на самом деле разведение войск нужно сделать как можно скорее, а некоторые, наоборот, боятся этого, потому что не знают, чем все это закончится. И сейчас командование ВСУ и ООС пытается успокоить людей и донести, что ничего не угрожает жителям, которые останутся между обеими сторонами. Со своей стороны они сделают все возможное для безопасности населения", – говорится в сообщении.

Как сообщали новости "Сегодня", пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуация с разведением сил в Петровском и Золотом, отметил, что "Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса", но считает их якобы "самостоятельными", намекнув, что Москва не может гарантировать выполнение договоренностей боевиками.

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Напомним, 1 октября в Минске Трехсторонняя контактная группа договорилась о разведении войск на Донбассе. Президент Украины заверил жителей Петровского и Золотого, в которых планируется отвод войск, что они будут находиться в безопасности.

В свою очередь министр обороны Андрей Загорднюк недавно объяснил, как будут разводить войска на Донбассе. Он отмечает, что разведение "должно быть сделано технически правильно, потому что уже есть позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена". Руководитель Минобороны заверил, что украинская сторона проследит за тем, чтобы отведение сил не было односторонним.

В то же время в ходе визита в прифронтовую зону замначальника Нацполиции Вадим Троян заявил, что уже увеличивается количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах в процессе разведения сил. Подробней смотрите на видео:

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