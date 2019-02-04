Перебежчика с "немецким орлом" задержали украинские бойцы

Житель Донецкой области направлялся на оккупированную территорию по фронтовой дороге

Перебежчика с "немецким орлом" задержали украинские бойцы 2019-02-04T22:59:00+02:00 Донбасс Житель Донецкой области направлялся на оккупированную территорию по фронтовой дороге

Перебежчика, который хотел перейти на сторону боевиков, задержали армейцы. Житель Донецкой области направлялся на оккупированную территорию по фронтовой дороге. Бойцы его вовремя заметили и схватили.

Это так называемая дебальцевская трасса. Отсюда до ближайшего оккупированного села Логвиново около 10 километров. Именно по этому пути перебежчик и хотел перейти на сторону боевиков.

Боец Леонид говорит, мужчину заметили, как только он появился на дороге со стороны Светлодарска. Мужчина шел медленно и украдкой, ведь не знал, где посты украинских воинов.

"Метров 900 отсюда, и вели его, наблюдали как он себя будет проявлять. А он метров 100 пройдет, скроется за белой простыней, идет дальше", – рассказывает Леонид.

Когда приблизился к укреплениям армейцев, бойцы схватили его. Сначала перебежчик не понял, к кому именно попал.

"Когда мы по-украински начали разговаривать, он говорит "бандеры"! Он сначала думал, что его захватили свои", – рассказывают армейцы.

Сергей был одним из тех, кто первым проводил осмотр задержанного.

"При задержании у человека был обнаружен телефон, где он видимо пытался сообщить, что его задержали. Телефон был в режиме ожидания. Возможно, он хотел какие-то координаты сообщить, возможно, кто здесь находится, количество человек", – говорит Сергей.

Армейцы не исключают, что боевики ждали перебежчика на ближайшем блокпосту.

"Если брать по пути трассы, в дебальцевском направлении – то у них там блокпост стоит, там сплошные поля", – говорят военные.

Бойцы передали задержанного полиции. Оказалось, это ранее дважды судимый гражданин Украины. Он признался, что хотел вступить в состав российско-оккупационных войск. Военные обнаружили на его теле несколько татуировок с фашистской символикой.

"Некоторые наколки неофашистов, с орлом немецким", – рассказывают бойцы.

Сейчас задержанный в следственном изоляторе.

Ранее волонтер сообщил об уничтожении позиции боевиков. Бойцы ВСУ продолжают наказывать врага за регулярные обстрелы и нарушение режима прекращения огня.

Как мы сегодня уже сообщали, ВСУ уничтожили наблюдательный пункт боевиков в районе населенного пункта Пески. Враг оттуда корректировал обстрелы позиции украинских военных и был жестко за это наказан.

На днях офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" показывал видео, как ВСУ накрыли командный пункт противника. В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.н. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.

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