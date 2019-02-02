"Большие осы" накрыли командный пункт противника: боевики несут потери, видео
У Попасной продолжают столкновения ВСУ и боевиков «ЛНР»
В районе поселка Золотое-5 Попаснянского района Луганской области, расположенного на временно неподконтрольной Украине части территории, боевики т.наз. "ЛНР" попытались атаковать украинских военных из состава операции Объединенных сил, однако получили ответный удар и понесли потери в живой силе и технике.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook
По его словам, к боевикам в гости полетели "большие осы" и нанесли значительный ущерб командно-наблюдательному пункту противника.
"Шмаки-бум на этот раз наступил технике и вооружению, а три оккупанта подписали контракт с "200-й бригадой" (т.е. были уничтожены. – Ред.), - добавил офицер ВСУ.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "птичка" залетела в окоп: волонтер Юрий Мысягин показал атаку позиций боевиков с дрона.
Также показывалось видео уничтожения опорной точки врага в районе поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области.
Кроме того, сообщалось, что "осы" ужалили колорадов, а офицер ВСУ показал уничтожение минометного гнезда под Горловкой. Там боевики понесли потери убитыми и ранеными.
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