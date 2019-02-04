Допросами "замучили" до смерти троих человек: люди в шоке от боевиков и бегут из "Л/ДНР"

Боевики пугают новыми фейками о ВСУ, но у людей это вызвало реакцию, которой не ожидали оккупанты

Фото: Сегодня

Допросами "замучили" до смерти троих человек: люди в шоке от боевиков и бегут из "Л/ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/838/89b/5c583889b64e1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/838/89b/5c583889b64e1.jpg 2019-02-04T15:07:00+02:00 Донбасс Боевики пугают новыми фейками о ВСУ, но у людей это вызвало реакцию, которой не ожидали оккупанты

В т.н. "ЛНР" и "ДНР" продолжается "призыв" на службу в бандформирования и боевики даже пугают людей очередным "наступлением ВСУ", чтобы те шли на фронт. Однако местные жители не в восторге от этой идеи и пытаются уехать оттуда, но некоторым совсем не повезло – троих "замучили" насмерть. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Оккупационная администрация развернула активную информационную кампанию на временно оккупированных территориях с целью повышения мобилизационного потенциала за счет местного населения. Информационные мероприятия оккупантов сопровождаются регулярными сообщениями о перемещении военной техники ВС Украины для якобы "дальнейшего проведения наступательных действий". Осуществляется запугивания людей "физическим уничтожением населения Донбасса" украинской властью.

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Однако противник пошел на более радикальные меры и ввел ограничения для местных жителей.

"Указанные меры агрессора приводят к обратной реакции населения, которая заключается в распространении желания уехать из временно оккупированных территорий и уклонении от прохождения службы в подразделениях оккупационных войск. В ответ российской стороной ужесточен пропускной режим с целью недопущения оттока мобилизационных ресурсов (лиц мужского пола) с т.н. "ДНР/ЛНР". В связи с тяжелыми условиями пересечения линии разграничения на одном из КПВВ на территории т.н. "ЛНР" умерли три гражданских лица (мужчины) во время допроса представителями т.н. "МГБ", – сообщает разведка.

Также сообщалось на днях, что на Донбассе местные боевики недовольны военными из РФ. У противника процветает дизертирство, и оккупанты даже пустили слух о повышении зарплаты, чтобы только боевики не бежали с позиций.

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