"Перемирие" на Донбассе: названо имя разведчика из Днепра, погибшего под обстрелом

Боец был убит в ночь на 15 августа

/ Фото: Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе ночью 15 августа погиб боец 74-го отдельного разведывательного батальона – житель Днепра Алексей Попко.

Как сообщила депутат Днепровского городского совета Юлия Дмитрова в своем Facebook, дома у военного остались жена и маленькая дочь, а также родители.

"Попко Алексей, 74-й разведбат, погиб. Остались без сына отец и мать, без любящего мужа и отца жена и маленькая дочь. Соболезнования семье... Героям Слава! О времени и месте захоронения Алексея сообщим позже", – написала она.

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Отметим, что за минувшие сутки, 15 августа, оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Противник обстреливал позиции ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Сутками ранее, 14 августа, оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня, используя дважды запрещенное Минскими соглашениями оружие – минометы калибра 120 мм и 82 мм. В результате обстрелов погиб один военнослужащий.

При этом 13 августа оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Враг обстреливал позиции наших военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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