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Главарю боевиков Донбасса сообщили о подозрении: что известно

19 мая, 19:02

Станислав Кожемякин

По приказу 44-летнего пособника оккупантов был лишен свободы сотрудник прокуратуры

Вскоре после того, как украинская прокуратура сообщила о подозрении двум пособникам незаконной аннексии Крыма, одному из главарей так называемой "ДНР" заочно сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, досудебное расследование установило, что 2 июня 2014 года по приказу 44-летнего боевика неизвестные личности незаконно задержали и две недели насильно удерживали работника Славянской межрайонной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Славянской местной прокуратуры заочно сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146 УК Украины) руководителю одного из незаконных подразделений вооруженных формирований "ДНР", – говорится в заявлении пресс-службы.

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Отмечается, что сейчас досудебное расследование продолжается.

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Напомним, ранее следователи крымской полиции, действующей на подконтрольной Украине территории, задержали и сообщили о подозрении гражданину Украины, который участвовал в бандах "самообороны Крыма" и посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

А в прошлом году предатель из МВД, ставший главой "органов полиции ДНР", получил заочно 10 лет тюрьмы. Приговор объявлен заочно Димитровским городским судом.

Смотрите сюжет об обмене пленниками между Украиной и оккупантами, который произошел накануне Пасхи:

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Источник: Сегодня

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