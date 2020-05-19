Главарю боевиков Донбасса сообщили о подозрении: что известно

Вскоре после того, как украинская прокуратура сообщила о подозрении двум пособникам незаконной аннексии Крыма, одному из главарей так называемой "ДНР" заочно сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, досудебное расследование установило, что 2 июня 2014 года по приказу 44-летнего боевика неизвестные личности незаконно задержали и две недели насильно удерживали работника Славянской межрайонной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве Славянской местной прокуратуры заочно сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.146 УК Украины) руководителю одного из незаконных подразделений вооруженных формирований "ДНР", – говорится в заявлении пресс-службы.
Отмечается, что сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее следователи крымской полиции, действующей на подконтрольной Украине территории, задержали и сообщили о подозрении гражданину Украины, который участвовал в бандах "самообороны Крыма" и посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
А в прошлом году предатель из МВД, ставший главой "органов полиции ДНР", получил заочно 10 лет тюрьмы. Приговор объявлен заочно Димитровским городским судом.
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