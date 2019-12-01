Предателю, помогавшему россиянам захватывать Крым, сообщили о подозрении: что грозит боевику

Пособник оккупантов может отправиться за решетку на восемь лет

"Зеленые человечки" и пособник оккупантов на блокпосту в Армянске

Следователи крымской полиции, действующей на подконтрольной Украине территории, задержали и сообщили о подозрении гражданину Украины, который участвовал в бандах "самообороны Крыма" и посягал на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главка Нацполиции по Крыму и Севастополю.

Во время досудебного расследования установлено, что мужчина в марте 2014 года стал бойцом т.наз. "самообороны Крыма" и нес службу на блокпосту при въезде в город Армянск АР Крым. С автоматом в руках он проверял документы граждан, принудительно обыскивал их транспортные средства, проводил опросы и т.д.. Кроме того, в это же время совершал действия, направленные на изменение границ территории Украины.

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Орган досудебного расследования получил доказательства причастности этого мужчины к деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования "самооборона Крыма" и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сергей Науменко на блокпосту

Предателю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (наказываются ограничением воли на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок), ч. 2 ст. 260 УК Украины (наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет).

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Напомним, в начале октября 2019 в Херсонской области на КПВВ "Чонгар" пограничники задержали участника вооруженного захвата Крыма Сергея Науменко, который являлся активным участником операции российских спецслужб на полуострове в 2014 году.

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