Пособника оккупантов на Донбассе присудили к восьми годам за терроризм
Мужчина выступал против сил АТО и ООС
Участника русско-оккупационных войск, жителя Голубовки Луганской области, присудили к восьми годам лишения свободы, сообщают на странице ООС в Facebook.
"Соответствующее решение принял Кормянский районный суд Луганской области, которым указанный боевик был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины", – пишут в сообщении.
Находясь в составе бандформирования, он принимал активное участие в боях на стороне террористов против сил АТО и операции Объединенных сил на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка Славяносербского района Луганской области. За это его наградили так называемые "руководители" подразделения силового блока террористической организации.
Пособника террористов задержали военнослужащие сил спецназначения во время огневого контакта с противником на границе с оккупированными территориями еще в феврале. В дальнейшем его передали сотрудникам военной контрразведки. Там задокументировали его деятельность против народа Украины.
Напомним, что ранее сотрудники СБУ совместно с ГПУ задержали Владимира Заману и вручили ему подозрение о государственной измене. Прокуратура уже попросила суд арестовать генерала Заману. Прокуроры подали соответствующее ходатайство, чтоб его арестовали на два месяца, а инкриминируемая ему статья, госизмена, не предполагает меры пресечения в виде залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы, если признают виновным.
Также Матиос рассказывал, что экс-начальник Генштаба сократил армию до менее чем 200 тысяч человек и расформировал основные военные силы страны – ракетные войска и Воздушные силы в целом, тем самым оставил Украину без ПВО и авиации.
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