Потеря одного не имеет значения: в "ЛНР" сделали заявление по убийству Захарченко

В "ЛНР" объявили траур, но не собираются прекращать процесс по мирному урегулированию согласно Минским соглашениям

Так называемое руководство "ЛНР" в субботу, 1 сентября объявило на подконтрольной боевикам территории трехдневный траур в связи убийством главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко. Но в то же время, по словам главарей боевиков "ЛНР", "потеря одного" не повлияет на процесс мирного урегулирования. Об этом сообщает ресурс боевиков ЛИЦ.

О том, что в "ЛНР" объявлен трехдневный траур – 1,2 и 3 сентября, сообщил так называемый и.о "главы "ЛНР" Леонид Пасечник.

А так называемый исполняющий обязанности "министра иностранных дел" "ЛНР" Владислав Дейнего в свою очередь заявил, что убийство "главы "ДНР" Александра Захарченко не повлияет на Минские договоренности.

"Об этом говорить, я думаю, смысла нет. Минские соглашения – это единственный инструмент, который сейчас есть для мирного урегулирования, и то, что один выбыл из строя, не значит, что строй не сомкнется и не пойдет вперед", – заявил Дейнего.

Напомним, в пятницу, 31 августа, главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар", где Захарченко отмечал поминки по Иосифу Кобзону.

Сущевствует несколько версий того, кто и за что убил главаря боевиков Захарченко. В Донецке из-за этого даже был объявлен план "Перехват".

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности".