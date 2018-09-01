Новый "глава ДНР" после убийства Захарченко гарантировал выполнить "все обещания погибшего"

После вступления в должность так называемого исполняющего обязанности "главы ДНР" Дмитрий Трапезников в ночь с пятницы на субботу, 1 сентября уже успел озвучить гарантии выполнения всех так называемых программ, которыми Александр Захарченко обещал повысить качество жизни населения, включая увеличения социальных и прочих выплат. Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН.

"Вступая в должность исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую – сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы", – отметил Трапезников.

Он также дал личную гарантию, что каждое обещание Александра Захарченко народу Республики будет выполнено.

"Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала нашей "страны", – подчеркнул Трапезников.

Напомним, 31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар".

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.