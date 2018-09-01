Новый "глава ДНР" после убийства Захарченко гарантировал выполнить "все обещания погибшего"

Сегодня, 08:19

Назначенный "исполняющим обязанности" так называемого "главы ДНР" Дмитрий Трапезников пообещал, что жизнь наладится

Дмитрий Трапезников. Фото: politeka.net
Дмитрий Трапезников. Фото: politeka.net

После вступления в должность так называемого исполняющего обязанности "главы ДНР" Дмитрий Трапезников в ночь с пятницы на субботу, 1 сентября уже успел озвучить гарантии выполнения всех так называемых программ, которыми Александр Захарченко обещал повысить качество жизни населения, включая увеличения социальных и прочих выплат. Об этом сообщает ресурс боевиков ДАН.

"Вступая в должность исполняющего обязанности Главы Донецкой Народной Республики, я лично гарантирую – сбоев не будет. Все государственные службы будут работать в штатном режиме. Все социальные гарантии – пенсии, соцвыплаты, льготы и так далее – будут осуществляться в прежних объемах. При этом все запланированные увеличения социальных и прочих выплат непременно будут реализованы", – отметил Трапезников.

Он также дал личную гарантию, что каждое обещание Александра Захарченко народу Республики будет выполнено.

"Также будут продолжены масштабные программы перезапуска промышленности Донбасса, восстановления экономического потенциала нашей "страны", – подчеркнул Трапезников.

Напомним,  31 августа главарь так называемой "Донецкой народной республики" Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке. Взрыв произошел сегодня в ресторане "Сепар". 

Как рассказали в СБУ, гибель Захарченко может быть связана с криминальным переделом собственности в т.н. "ДНР". При этом в украинской спецслужбе не исключили и версию о том, что Захарченко стал "слишком неудобным" для Кремля, и его убрали по указке из Москвы.
убийство, захарченко, днр, трапезников

Вы сейчас просматриваете новость "Новый "глава ДНР" после убийства Захарченко гарантировал выполнить "все обещания погибшего"". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Александр Захарченко. Фото: архив

Ликвидация Захарченко в Донецке: все подробности (онлайн)

Сегодня, 06:36

Лидер боевиков был убит в результате взрыва в ресторане в Донецке

Донбасс

Опубликованы фото из кафе "Сепар", где погиб Захарченко

Сегодня, 02:26

 От взрыва в кафе выбило все окна, стены здания обрушились
Загрузка...

Донбасс

фото GETTY

Убийство Захарченко: кто и за что убил главаря боевиков и чем это обернется

Сегодня, 08:16

Лидер боевиков погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка

Донбасс

Фото: police.dn.ua

Полиция и Нацгвардия взяли под усиленный контроль Донецкую область

Сегодня, 01:51

На выходных в Мариуполе правопорядок будут охранять более 250 полицейских

Донбасс

Игорь Гиркин (Стрелков). Фото: соцсети

Экс-главарь "ДНР" рассказал, почему убили Захарченко

Сегодня, 01:24

По словам Стрелковва, Захарченко был отыгранной фигурой

Политика

Олег Слободян. Фото: ukrinform.ua

Слободян о ликвидации Захарченко: РФ ищет новый формат оккупированных территорий

Сегодня, 00:45

Главарь "ДНР" погиб при взрыве в центре Донецка

Россия

Госдума РФ, фото из открытых источников

В Госдуме РФ заявили, что убийство Захарченко обнуляет Минские договоренности

Сегодня, 00:28

Володин добавил, что "было бы правильно, чтобы Парламентская Ассамблея ОБСЕ дала свою оценку случившемуся"

Донбасс

Фото: AFP

Убийство Захарченко в Донецке: в результате взрыва погибли два человека

Сегодня, 00:16

Взрыв прогремел в ресторане в центре города

Донбасс

фото из открытых источников

Гибель соратника Захарченко: в Донецке не определились, умер "Ташкент" или нет

Вчера, 23:58

Также сообщается об изменениях в дате похорон Захарченко

Донбасс

фото AFP

В Донецке снова вернули комендантский час с 23:00

Вчера, 23:42

Боевики принимают дополнительные меры безопасности

Донбасс

В последний пусть Захарченко проведут 3 сентября. Фото: AFP

Захарченко похоронят 3 сентября — СМИ

Вчера, 23:30

В так называемой "ДНР" объявили траур

Донбасс

фото AFP

Гибель Захарченко в Донецке: появились новые подробности

Вчера, 23:24

Взрывное устройство находилось внутри ресторана

Политика

Захарченко убили. Фото: AFP

Пограничники рассказали, что боевики устроили на линии разграничения после убийства Захарченко

Вчера, 23:23

Слободян подтвердил, что боевики "ДНР" не выпускают с оккупированной территории ни людей, ни автомобили

Донбасс

Место взрыва. Фото: "Сегодня"

Убийство Захарченко в центре Донецка: в результате взрыва пострадали 11 человек

Вчера, 23:13

Инцидент произошел в одном из ресторанов города
Загрузка...