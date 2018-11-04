Появилось фото бойца ВСУ, погибшего на Донбассе от пули снайпера

Украинский воин служил в 14-й бригаде, однако его жизнь оборвал один точный выстрел врага

На востоке Украины в зоне боевых действий погиб воин 14-й бригады Максим Пасичнюк, которого убил вражеский снайпер. Об этом сообщил в Facebook глава Волынской облгосадминистрации Александр Савченко.

"Опять тяжелая утрата. От пули вражеского снайпера погиб еще один сын волынской земли – боец 14-й бригады Максим Пасичнюк, уроженец с. Губин, Локачинского района. Война за единство Украины продолжается. Искренние соболезнования родным и землякам Героя. Максим – гордость всей Украины", – написал Савченко.

В конце сентября мы также писали об убитом на Донбассе пулей снайпера украинском военном. Это произошло около двух часов ночи в районе населенного пункта Крымское, Новоайдарский район, Луганская область.

Отметим, что на одной снайпера у боевиков стало меньше. В России задержали снайпера боевиков, который выехал с Донбасса в Нижний Новгород из-за ранения. Как оказалось, российские силовики намерены его экстрадировать в Украину.

Как сегодня сообщали в штабе Объединенных сил, боевики снова обострили ситуацию под Донецком – в итоге потери понесли и ВСУ, и противник. Оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск, при этом враг два раза применил запрещенное "Минском" вооружение.