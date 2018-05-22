При обстреле Зайцево боевиками ранена местная жительница

Вечером 21 мая боевики на Донбассе устроили обстрел поселка Зайцево в Донецкой области, во время которого была ранена местная жительница. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Донецкой области.

"С осколочными ранениями пострадавшую доставили в больницу Бахмута", – говорится в заявлении. При этом в полиции уточнили, что 60-летняя женщина получила ранения, когда находилась на собственном дворе.

Пенсионерку госпитализирована с минно-взрывной травмой. Копы открыли уголовное производство по статье "террористический акт".

Накануне мы сообщали о том, что на Донбассе контролируемые Россией боевики обстреляли жилые районы Марьинки, в результате чего погиб местный житель.





"36-летний житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиками этого населенного пункта. Как доложил мне председатель Марьинской райгосадминистрации Владимир Мороз, Михаил – так звали мужчину, – вышел на свой двор на окраине Марьинки в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. "Скорая", приехавшая по вызову, констатировала смерть", – рассказал глава Донецкой ОВГА.

Также мы писали о том, что 17 мая враг обстрелял мирный населенный пункт Троицкое из 122 мм артиллерии, в результате чего погибли отец и ребенок, ранения получил другой сын и мать этих детей.