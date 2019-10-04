Пристайко рассказал, когда откроют мост в Станице Луганской

Фото: пресс-центр ООС

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Мост в Станице Луганской – не показуха и не мелочь.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале "Украина".

"Он будет готов для проезда автомобильного транспорта, как только высохнет бетон. На это, я думаю нужно месяца полтора. Сейчас уже создан обходной мост, по которому люди могут безопасно переходить и после этого будет восстановлен мост. После этого будут доступны мосты, КПП, возможно восстановят и другие сообщения. Это первые шаги, которые мы делаем", – отметил он.

Ранее мы сообщали, что Украина продолжает проводить подготовительные работы по восстановлению разрушенной части моста на участке разведения № 1 в Станице Луганской. Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" ремонтируют обочины и устанавливают тросовые ограждения, а вблизи разлома моста постоянно работают волонтеры, оказывая социальную помощь населению.

Напомним, несмотря на препятствия, которые создают боевики, временную переправу планируют построить до 11 октября, а постоянную – до 27 ноября этого года.

Кроме того, следить за ходом работ все желающие могут в режиме онлайн – над мостом установили веб-камеру.

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