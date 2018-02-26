Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы
КПВВ переходят на весенний график
С 1 марта 2018 все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях переходят на весенний период работы. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
"В частности, контрольно-пропускные операции лиц и транспортных средств будут осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30. Таким образом, время работы КПВВ увеличивается, поскольку в зимний период контрольные пункты работали с 8.00 до 17.00", – рассказали в ведомстве.
Пограничники просят граждан учесть эту информацию при планировании поездок и пересечении линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда.
Напомним, ранее наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что зафиксировали значительное сосредоточение вооружения возле захваченных боевиками сел в Луганской области.
Ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают осуществлять обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Напомним, ранее украинский волонтер рассказал о массовых потерях боевиков "ДНР" под Горловкой.
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