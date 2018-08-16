Пушечное мясо России: волонтер рассказал, как в РФ "заботятся" о боевиках на Донбассе

На оккупированных территориях Донбасса российские оккупанты выстроили систему, которая обеспечит максимальные потери боевикам из числа местных жителей в случае наступления Вооруженных сил Украины. Об этом в своем рассказал волонтер, известный под ником Serg Marco.

"Мало кто понимает, насколько интересно построена система обороны "независимых республик" с точки зрения именно системных решений. Если кратко – в случае активизации военных действий населению молодых республик придет пушной зверек вместе с их независимым "ополчением", инфраструктурой и так далее", – подчеркнул он.

Волонтер заверил, что систему, о которой он говорит, не стоит воспринимать как ошибку России – "это специально созданная система, то есть, ее строили такой чтоб она так работала".

Автор пояснил, что система обороны на востоке Украины построена таким образом: "тонким слоем по передовой размазано какое-то количество войск", наших и вражеских. В случае, "если Россия начинает где-то организовывать прорыв, то там начинается аккумулирование сил и средств противника, которое не может остаться незамеченным".

"В ответ у нас открываются ворота бригад десантно-штурмовых войск, и десантники быстро прибегают на место планируемого прорыва, чтоб кого-то поубивать, а свои места занимает дальнобойная арта. Несколько более медленно подтягиваются механизированные бригады", – объяснил он.

Кроме того, волонтер добавил, что в случае прорыва "запоребриковцы врубают РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы – Ред.), (мы в ответ тоже), но, благодаря тому, что у нас все-таки это одна армия, координация какая-никакая будет работать. Да, не все так гладко у нас в этом направлении, но с горем пополам организовать связь можно".

"Теперь смотрим в сторону противника. Отсутствие нормальной координации войск РФ и боевиков – это, собственно, давно признаваемый факт даже у противника. Отсутствие современных систем передачи данных у боевиков – аналогично. Ими экипированы только запоребриковцы. А значит френдли-фаер (обстрел своих же подразделений – Ред.) во время наступления в сторону боевиков – ну такое, бывает", – заверил он.

По словам волонтера, "возмущаться и перекоординировать силы никто не будет – во главе боевиков российские офицеры которые особенно с подчиненным им мясом не считаются".

"Рассмотрим обратную ситуацию. Украина начинает аккумулирование сил, которое не остается незамеченным со стороны врага. Противник подгоняет на передовую танки и арту, дергает резерв из Ростова и Таганрога. ВСУ осуществляют артподготовку и начинают наступление. Войска боевиков, получив удар от украинской арты и шквального огня от наступающих, начинают выходить с передовых линий обороны пешком или на технике. Куда? Назад, конечно, на вторую линию, туда, где уже стоят танки, которые должны сдержать прорыв и артразведка, которая корректирует арту. Есть ли у них связь с танками и артразведкой? Нет. И не предполагается", – объяснил автор.

Кроме того, "возможности выхода командира взвода/роты/командира батальона на штаб россиян, и предупредить, что это его люди в данную минуту в этом квадрате выходят и по ним стрелять нельзя – нет там возможности быстрой передачи информации".

"Она, по мнению россиян, просто не нужна. А значит, когда боевики будут выходить на ногах и технике во второй эшелон – что будет видеть артразведка и танки? Правильно, каких-то вооруженных людей, плюс-минус организовано наступающих на их позиции. А задача у них – остановить прорыв/наступление украинских войск. Потому они сначала положат боевиков, что будут выходить, а только потом будут стрелять по подразделениям украинских войск которые окажутся в зоне огневого контакта", – рассказал волонтер.

По словам Марко, "какой вариант ты не анализируй – боевики пускаются на фарш. И нет, это не ошибка. Это система, которая так организована. Специально".

В качестве примера он навел случай, произошедший некоторое время назад, когда боевики вдруг перепугались и сообщили о наступлении украинских морпехов под Мариуполем.

"И арта запоребриковцев включилась на режим обороны. Там все было – 120, 122, 152 мм, сотни снарядов были высыпаны, отбивая прорыв, которого не было. Тогда же и были нанесены удары дорогущими "краснополями", которыми отстрелялись артиллеристы из Санкт-Петербурга. Так вот, кроме классического заградогня и беглого удара по направлениям, ствольная арта петербуржцев отработала три сепарские позиции, положив на каждую из них по два залпа батареи 152-мм", – вспомнил он.

Волонтер добавил, что эта стрельба не была промахом, "это были целенаправленные обстрелы сепарских позиций артиллеристами, которые очень хорошо себя показали в плане точной стрельбы, и они по ним ввалили, не задумываясь, потому что система обороны у них так выстроена. И нет там такого приоритета, щадить боевиков".

Напомним, ранее мы сообщали, что в результате взрыва на опорном пункте так называемой "ЛНР" под Желобком, по данным самих боевиков, погибли пятеро и были ранены девять оккупантов, также сгорели четыре БМП. При этом, по данным источников украинских журналистов, на момент взрыва половина боевиков находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Позже стало известно, что причиной взрыва на складе боеприпасов, которым был уничтожен опорный пункт так называемой "ЛНР", называют желание главаря боевиков избежать ответственности за растрату топлива и боеприпасов.