Ситуация в АТО: боевики бьют на Светлодарской дуге

Вчера, 19:15

С начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал


В течение сегодняшнего дня, 27 февраля, в районе проведения АТО наблюдалась дальнейшая активность боевиков. В частности, агрессор продолжал применять по позициям защитников Украины минометы различных калибров. Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

"На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям у населенного пункта Луганское. Из минометов калибра 82-мм враг обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Троицкого. По защитникам Новоалександровки захватчики применили 82-мм минометы, гранатометы различных видов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", – говорится в сообщении.

Как отмечается, с начала суток зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны боевиков. В результате вражеского огня никто из украинских военнослужащих не пострадал.

Российско-оккупационные войска во время отработок на военном полигоне Приморский на Донбассе уничтожили два собственных танка Т-72, сообщили в разведке штаба АТО.

По информации украинских военных, одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а вторая перевернулась на крышу.

Ранее возле оккупированного Докучаевска Донецкой области украинские воины уничтожили вражескую БМП, которая выехала на разведку.
Донбасс, боевики, обстрелы, ато, Светлодарская дуга

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