Пытались сделать сувенир из патрона: появились подробности взрыва в Луганской области

Сегодня, 16:25

В результате этого инцидента пострадали отец и сын

Фото: пресс-служба полиции Луганской области
Фото: пресс-служба полиции Луганской области

Стали известны причины взрыва в Луганской области, из-за которого пострадали отец и сын. Как оказалось, потерпевшие пытались сделать сувенир из патрона, который нашли после взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщили в местной полиции.

"Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудниками следственно-оперативной группы и взрывотехниками было установлено непосредственно место происшествия где произошел взрыв боеприпаса (предварительно это патрон калибра 7.62 мм). Как выяснилось, это сарай во дворе домовладения пострадавших. На месте происшествия обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на место, где именно произошло это ужасное событие", – говорится в сообщении.

По словам отца, он вместе с сыном пытались сделать сувенир из патрона, который нашли в городе Сватово после взрывов на складе боеприпасов.

Напомним, сегодня в городе Сватово Луганской области во время взрыва пострадали отец и сын

Также мы писали, что в России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома.

А в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.
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