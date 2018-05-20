Пытались сделать сувенир из патрона: появились подробности взрыва в Луганской области

В результате этого инцидента пострадали отец и сын

Стали известны причины взрыва в Луганской области, из-за которого пострадали отец и сын. Как оказалось, потерпевшие пытались сделать сувенир из патрона, который нашли после взрывов на складе боеприпасов. Об этом сообщили в местной полиции.

"Во время проведения первоочередных следственных действий сотрудниками следственно-оперативной группы и взрывотехниками было установлено непосредственно место происшествия где произошел взрыв боеприпаса (предварительно это патрон калибра 7.62 мм). Как выяснилось, это сарай во дворе домовладения пострадавших. На месте происшествия обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые непосредственно указывают на место, где именно произошло это ужасное событие", – говорится в сообщении.

По словам отца, он вместе с сыном пытались сделать сувенир из патрона, который нашли в городе Сватово после взрывов на складе боеприпасов.

Напомним, сегодня в городе Сватово Луганской области во время взрыва пострадали отец и сын.

Также мы писали, что в России мужчина подорвал себя гранатой в подъезде жилого дома.

А в Московском районе Харькова на балконе одной из квартир жилого многоэтажного произошел взрыв.



