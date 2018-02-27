Разборки в "ДНР": пропагандист боевиков раскрыл подробности

Арест т.н."министра энергетики "ДНР" Эдуарда Голенко – результат его конфликта с главарем донецких боевиков Захарченко. Такое мнение выразил известный пропагандист боевиков Константин Долгов.

"Голенко был неудобен, поскольку предлагал создать предприятие по продаже угля потребителям напрямую, без посредников. Это не вписывалось в планы Захарченко и "вице-премьера" Тимофеева, так как последний специально создал посредническую структуру для того, чтобы наценка от продажи угля оседала в карманах правящего тандема. На место Голенко Захарченко и Тимофеев хотят поставить своего человека – Сосновского. Пикантности ситуации придаёт тот факт, что в отношении Сосновского в РФ возбуждено уголовное дело", – рассказал Долгов.

Он также отметил, что судьба самого Захарченко висит на волоске.

Напомним, в руководстве так называемой "ДНР" разгорелся скандал из-за воровства финансовых средств. Как сообщают подконтрольные противнику ресурсы, на данный момент задержан "министр энергетики" Эдуард Голенко и еще 22 его подчиненных.

Как известно, в ноябре 2017 года в так называемой "ЛНР" произошел конфликт между Плотницким и "министром внутренних дел" Игорем Корнетом, отправленным им в отставку. Корнет обвинил Плотницкого и нескольких его приближенных в подготовке "переворота" и работе на украинские спецслужбы. В свою очередь, Плотницкий заявил, что экс-министр начал сопротивляться своей отставке.

Позже главарь боевиков так называемой "ЛНР" Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, а своим преемником назначил "министра госбезопасности ЛНР" Леонида Пасечника.



