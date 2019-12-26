Разведение войск на Донбассе: в Минске обсуждают три новые точки

По словам министра обороны Андрея Загороднюка, речь идет о полном перемирии с 1 января

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Представители сторон на Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске уже обсуждают новые точки разведения сил и средств на линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом на брифинге в Министерстве обороны 26 декабря заявил глава ведомства Андрей Загороднюк.

"Мы говорим о полном перемирии с 1 января. То есть мы сейчас готовимся к этому и будем работать ... Мы определили наши точки. Как мы уже говорили, эти точки имеют абсолютно четкий гуманитарный характер – то есть это переходы, где население может пересекать линию столкновения. Сейчас они обсуждаются в Трехсторонней контактной группе", – сказал Загороднюк.

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Министр добавил, что новые точки разведения подходят Украине и что "там нет рисков", однако не озвучил локации, в которых они находятся.

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Напомним, что на минувшем саммите "Нормандской четверки" в Париже Владимир Зеленский, Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон договорились продолжить разведение войск на согласованных участках к концу марта 2020 года.

Однако, по словам президента Украины, разведение сил на Донбассе может занять от шести до восьми лет. Также Зеленский отметил, что сначала разведение пойдет в "простых точках", исходя из интересов мирных жителей.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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