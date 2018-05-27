Развод войск: каждый день линию разграничения пересекают 10 тысяч человек

Боевики обстреляли трехэтажный дом в Торецке. Разрушены крыша и одна из квартир. На месте спасатели обнаружили еще два неразорвавшихся снаряда. Жители не пострадали. А на передовой, по данным штаба Объединенных сил, ранены трое военных. Боевики снова сорвали разведение сторон в Станице Луганской. Почему уже полтора года там не удается отвести войска?

Этот пункт пропуска в Станице Луганской единственное место где жители оккупированных городов Луганской области могут попасть на территорию подконтрольную Украине. Каждый день здесь линию разграничения пересекают около 10 тысяч человек.

Людмила приехала из неподконтрольного Стаханова. Купить продукты, лекарства и встретиться с родственниками.

"Одно время там жила, тут же дом, хозяйство не бросишь. Теперь туда-сюда езжу", – признается женщина.

Пункт пропуска пешеходный. Между блокпостом армейцев и боевиков – нейтральная территория – 500 метров. Спасатели бесплатно перевозят вещи пожилых и помогают преодолеть пост людям с инвалидностью.

Но всем помочь спасатели не успевают. Поэтому тут организовали бизнес предприимчивые граждане. Делают тоже самое, только за деньги.

Этот пункт пропуска временный. Пока идут активные боевые действия.

Согласно минским договоренностям, в Станице Луганской должно произойти разведение сторон для создания безопасной буферной зоны. Но противник уже полтора года раз за разом срывает этот процесс. И отходить не намерен.

Чтобы развести войска – тишина должна сохраняться не менее семи дней. Но только в этом месяце международные наблюдатели здесь зафиксировали 30 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Как сообщалось, на протяжении суток 25 мая в результате боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения, еще один – боевое травмирование. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Максим Праута.

Отмечается, что за прошедшие сутки боевики обстреляли позиции украинских военных 33 раза. Силы ООС 11 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, 25 мая на всем фронте на Донбассе ВСУ вели активную оборону – боевики потеряли шесть человек. Во время боевых действий за прошлые сутки двое наших защитников были ранены. Ранее сообщалось, что украинские военные заняли поселок в тылу Докучаевска - село Петровское Старобешевского района Донецкой области.