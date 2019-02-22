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Названивают по вечерам и приходят домой: как в "Л/ДНР" вербуют боевиков

Сегодня, 05:37

В войска оккупанты набирают бывших правонарушителей, которых уже выгоняли, и на них оказывают психологическое воздействие

Фото: Сегодня
Названивают по вечерам и приходят домой: как в "Л/ДНР" вербуют боевиков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eaa/695/5c6eaa69573b4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eaa/695/5c6eaa69573b4.jpg Донбасс В войска оккупанты набирают бывших правонарушителей, которых уже выгоняли, и на них оказывают психологическое воздействие

Оккупационные войска пытаются залатать дыры в подразделениях из-за нехватки личного состава и стали заманивать уволенных со службы за нарушения боевиков новыми "заманчивыми" условиями. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Командование российских оккупационных войск активизировало мероприятия по призыву на военную службу лиц, которые ранее были уволены из состава соединений и частей "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ", в т.ч. по дискредитации за совершение преступлений и грубых правонарушений.

"В частности, указанной категории лиц предлагают заключить новые контракты, согласно которым им будет учитываться предыдущий стаж военной службы и якобы по статусу они будут приравнены к кадровым военнослужащих ВС РФ. Для усиления психологического давления на таких потенциальных призывников им направляются СМС-сообщения и делаются телефонные звонки, особенно в вечернее время и в выходные дни. Кроме того, в дома указанных лиц по несколько раз в неделю приходят специальные группы агитаторов с т.н. "военных комиссариатов" с предложениями по поступлению на военную службу в составе российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, боевикам "Л/ДНР" обманом продлевают контракты. Командование оккупантов придумало, как решить проблему ухода личного состава со службы. В итоге воинам "Л/ДНР" в принудительном порядке продлили срок службы на два года.

Также мы писали, что Генштаб РФ принял меры против разворовывания боевиками российского оружия на Донбассе. Оккупанты также увольняют российских наемников, которые отказались сдать перед поездкой на Донбасс паспорта РФ.

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Тег Донбасс, разведка, боевики

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