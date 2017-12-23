Самые горячие точки Донбасса 23 декабря: интерактивная карта АТО

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает Штаб АТО.

"В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – отметили в Штабе.

Так, на Луганском направлении враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по нашим позициям на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил у Троицкого, Травневого и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево боевики обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки и Павлополя.

Напомним, недавно разгорелся скандал с выходом России из СЦКК. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня, заявив, что якобы их не устраивает биометрический контроль Украины, который заработает для россиян с января.

Как утверждают политики и эксперты, обстрел из "Градов" поселка Новолуганское на Донбассе, в результате чего боле ста домой пострадали, связан именно с демаршем россиян из СЦКК.