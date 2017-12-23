Самые горячие точки Донбасса 23 декабря: интерактивная карта АТО

Сегодня, 13:24

Боевики нанесли урон украинским военным

Фото: AFP
Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим тишины. Об этом сообщает Штаб АТО.

"В результате вражеских обстрелов был ранен один военнослужащий, еще один получил боевую травму и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника", – отметили в Штабе.

Так, на Луганском направлении враг из 122-мм артиллерийской системы вел огонь по нашим позициям на подступах к Старому Айдару. Минометы 120-го калибра противник применил у Троицкого, Травневого и Луганского. Защитников Новоалександровки и Зайцево боевики обстреливали из БМП, гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении под минометный огонь оккупантов попали опорные пункты сил АТО в районе Авдеевки и Павлополя.

Напомним, недавно разгорелся скандал с выходом России из СЦКК. Российские офицеры покинули Совместный Центр координации и контроля по прекращению огня, заявив, что якобы их не устраивает биометрический контроль Украины, который заработает для россиян с января.

Как утверждают политики и эксперты, обстрел из "Градов" поселка Новолуганское на Донбассе, в результате чего боле ста домой пострадали, связан именно с демаршем россиян из СЦКК.
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"Сегодня"

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