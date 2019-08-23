СБУ разоблачила двух украинок, которые шпионили в пользу боевиков

/ Фото: СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность двух украинских гражданок, которые обеспечивали террористические группировки так называемой "ЛНР" разведывательными данными о подразделениях задействованных в операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено и в ходе досудебного расследования получены доказательства, что жительница подконтрольной украинской власти территории Луганщины собирала информацию о силах и средствах украинских силовых структур и вооруженных сил, осуществляющих отпор вооруженной агрессии против нашей страны. Полученные данные она передавала другой гражданке Украины – боевику так называемой 4 ОМСБр 2 АК "НМ" террористической организации "ЛНР", – говорится в сообщении.

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Гражданкам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Запорожской областибоевика террористической организации "ДНР".

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Ранее сообщалось, что в СБУ рассказали, сколько человек стали заключенными боевиков на Донбассе.

К слову, с начала суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны боевиков.

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