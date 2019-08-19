В Запорожской области СБУ поймала боевика "ДНР" из банды Гиркина

Контрразведка СБУ задержала стрелка "ДНР" из подразделения "Боевые коты", который также был в банде Гиркина

/ Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержали в Запорожской области боевика террористической организации "ДНР", сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что житель Шахтерска, который в 2014-м году на территории Донецкой области отбывал наказание за совершение тяжкого преступления, в апреле был освобожден из тюрьмы при условии вступления в ряды незаконных вооруженных формирований. В Славянске он присоединился к террористической группе под руководством российского наемникам Игоря Гиркина (Стрелкова).

"Будучи стрелком, он принимал активное участие в захвате административных зданий Славянская, поставке из России на территорию Донецкой области оружия и боеприпасов, выполнял задачи по корректировке артиллерийских обстрелов сил антитеррористической операции, а также с оружием в руках противостоял Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении ведомства.

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Также оперативники СБУ установили, что впоследствии боевик перешел в террористическое подразделение "Боевые коты" 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса т .наз. "народной милиции ДНР". В 2017 году на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области боевика обвинили в разбое, и он был объявлен в розыск т.наз. "правоохранительными органами ДНР".

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"В конце июля 2019 злоумышленник прибыл на территорию Запорожской области, где скрывался у своих родственников, которые переехали в регион с началом боевых действий на Донбассе. Правоохранители задержали бывшего боевика по месту временного проживания", – уточнили в СБУ.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что в СБУ рассказали, сколько человек стали заключенными боевиков на Донбассе.

К слову, сначала суток в зоне ООС зафиксировано 4 нарушения режима тишины со стороны боевиков.

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