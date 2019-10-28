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СБУ задержала "разочаровавшего в ЛНР" боевика

28 октября, 18:39

Воевавшему против ВСУ стороннику сепаратистов грозит 15 лет лишения свободы

/ Фото: СБУ

Украинская контрразведка задержала уже второго за последние две недели участника боевых действий против украинских военных на стороне террористической группировки "ЛНР".

Как сообщили в пресс-центре Службе безопасности Украины, ряды сепаратистов житель Луганска пополнил из корыстных побуждений летом 2015 года – после обучения на полигоне он попал в "гаубично-артиллерийский дивизион" и участвовал в обстрелах позиций ВСУ и жилых районов в Счастье.

"Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался от украинского правосудия у родственников", – добавили в СБУ.

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Уже на подконтрольной Украине территории его выследили и задержали. На данный момент ему объявили подозрение в создании террористической группировки, за что Уголовный кодекс предусматривает до 15 лет лишения свободы. Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, в прошлом месяце СБУ задержала в Луганской области другого сепаратиста, который, поступив на службу боевикам, охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в Шахтерске и Дебальцево.

Также месяц назад в Луганской области разоблачили и задержали женщину, которая передавала разведывательную информацию боевикам "ЛНР".

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