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В Луганской области копы поймали боевика "ЛНР"

4 сентября, 11:05

В ряды боевиков мужчина вступил в мае 2014 года

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Станице Луганской полицейские, которые несут службу по охране общественного порядка, обнаружили ранее неоднократно судимого мужчину, который входил в ряды незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР". Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Донецкой области.

Как выяснилось, 36-летний житель Луганска вступил в ряды боевиков в мае 2014 года. Там мужчина в течение месяца с оружием в руках охранял воинскую часть в Александровске. Увидев, что его руководству безразлично на судьбы подчиненных, он покинул ряды бандформирования.

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"В отношении мужчины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"", – рассказали в полиции.

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Напомним, ранее в Луганской области полицейские во время проверки документов на блокпосту Лисичанск – Бахмут задержали боевика "ЛНР".

Кроме этого, в Черкасской области задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте нашего государства. Проживавший в Украине иностранец изготовлял взрывные вещества и самодельные взрывные устройства.

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