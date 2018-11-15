"Сепаратисты побеждают": ряд западных СМИ попали в скандал, освещая псевдовыборы на Донбассе

Обозреватели и журналисты озадачены выбором слов в заголовке влиятельного издания

The Washington Post 12 ноября опубликовал новость о фейковых выборах в ОРДЛО, источником которой стало информационное агентство Associated Press, пишет "Голос Америки".

"Сепаратисты побеждают на выборах в восставших регионах Украины с большим отрывом", – утверждает название статьи.

Несмотря на то, что материал в целом содержит информацию об осуждении выборов международным сообществом и их фиктивность, название и отдельные элементы материала озадачили комментаторов и журналистов-международников.

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"Как-то странно, Associated Press. Кроме сепаратистов других кандидатов и не было! Те, кого не пустили на выборы, чтобы обеспечить победу Пушилина – тоже сепаратисты. Это была сепаратистская сделка полностью организованная Москвой", – пишет вTwitter журналист британского издания Telegraph Роланд Олифант, – " если по-справедливому, то название этому наверное придумали в The Washington Post ".

"В этом материале Associated Press о фиктивных выборы в контролируемых Россией регионах Донецка и Луганска много неправильного, начиная с заголовка и первого предложения", – отмечает журналист "Радио Свободы" Кристофер Миллер.

"Провал", – прокомментировал заголовок председатель бюро The Wall Street Journal в Москве Джеймс Марсон.

Ситуация с противоречивым названием произошла почти сразу после недавней критики публикации в Financial Times о якобы неэффективности санкций против России.

На днях издание The Economist также привлекло внимание странным подбором слов для описания "выборов" в ОРДЛО.

"Два региона в восточной Украине, которые откололись, сообщили об избрании пророссийски настроенных лидеров правительства и парламента. Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан не голосовать в" фальшивых "выборах в Донецке и Луганске в воскресенье; Западные лидеры заявили, что выборы являются незаконными и подрывают Минские договоренности от 2015 года, которые требуют проведения выборов в соответствии с украинским законодательством", – писали в The Economist.

Популярный украинский обозреватель-международник Максим Эристави нашел в коротком сообщении немало ошибок. Так "регионы, которые откололись" на самом деле является оккупированными Россией, "лидеры правительства" в ОРДЛО на самом деле самопровозглашенные, а "выборы" в ОРДЛО являются незаконными и нелигитимными в соответствии с международным правом.

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись незаконные выборы боевиков, организованные Москвой. Оккупанты не стеснялись любых методов, чтоб завлечь на "избирательные участки" людей: продавали продукты со скидками; у многих школ, техникумов проходили ярмарки; рядом с участками стояли палатки, где разыгрывались призы. На территории учреждений, где проходили псевдовыборы, дежурили люди в военной форме с оружием. По данным СБУ, российские кураторы "нарисовали" победу Пушилину в т.н. "ДНР" с 60,9% голосов, в "ЛНР" Пасичнику отдали 68,4%.

В Украине уже говорили, что все причастные к этому мероприятию боевиков будут нести ответственность. Так, прокуратура открыла уголовное производство по "выборам" в ОРДЛО. Украинские правоохранители начинают работу по наказанию боевиков, иностранных наблюдателей и всех причастных к незаконному действу.

Стоит отметить, что "выборы" боевиков осудили не только в Украине, но и в мире: ряд стран и международных организаций высказались единым фронтом – "выборы" на Донбассе незаконны и идут в разрез Минских соглашений, а их результаты нелегитимны. Так, например, в ООН заявили, что "выборы" состоялись в обход конституционных и правовых рамок Украины.