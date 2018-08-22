Эксперт назвал направления, где в День Независимости могут оживиться боевики

Противник готовится к обстрелам, чтобы потом обвинить в обострении "пьяных украинских военных"

24 августа украинским военным стоит ожидать провокаций со стороны российских оккупационных войск на Донбассе. Этот тезис подтвердил в комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.

Нынешнее незначительное уменьшение количества обстрелов боевиками позиций украинских военных и населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, скорее всего, затишье перед бурей.

"За последние три года 24 августа всегда наблюдалась какая-то провокация. Этот год, скорее всего, не станет исключением. Будет обстрел или какая-нибудь акция. И она точно будет направлена не против военных, а против мирного населения. А потом, как правило, это подадут под соусом, мол, украинская армия напилась на День Независимости и обстреляла мирные села Донбасса", – считает Жирохов.

По мнению эксперта, в этот раз пострадает либо контрольный пункт въезда-выезда, либо село в "серой зоне".

"Сейчас серьезные обострения проходят в районе Торецка, в зоне риска КПВВ "Майорск". Там, скорее всего, стоит ждать провокаций. Продвижение наших войск на несколько километров в этой зоне сильно возбудило противников. Поэтому обострения, вероятно, будут именно там", – добавляет военный эксперт.

Ранее сообщалось, что, несмотря на временное затишье на Донбассе и сокращение боевиками числа обстрелов позиций украинских военных, противник продолжает усиливать свои оборонительные порядки, из тыловых районов гонит живую силу и технику в сторону передовой.

А неделю назад сайт "Сегодня" информировал о том, что боевики что-то замышляют: стягивают в Донецк пехоту и бронетехнику.

Кроме того, мы писали о том, что боевики повысили интенсивность боевой подготовки танковых, артиллерийских и мотострелковых подразделений и готовятся к ударам по позициям ВСУ.