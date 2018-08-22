На Донбассе уничтожены четыре БМП боевиков: волонтер сообщил подробности
Техника была сосредоточена в одном месте и, возможно, предназначалась для нанесения удара по ВСУ
Боевики на Донбассе снова понесли потери – уничтожены четыре боевые машины пехоты, которые были сконцентрированы в одном месте. Об этом написал в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
Он напомнил, как несколько дней назад уже сообщалось, что в зоне ответственности батальона "Айдар" в районе поселка Желобок неизвестная "третья сила" накрыла танк боевиков, обнаружив технику врага.
"Так вот, в те же дни, немного в стороне, были обнаружены четыре БМП противника. Какой-то умный полководец противника сконцентрировал их в одном месте. Как вариант, их могли сконцентрировать для удара по нашим позициям. БМП были оперативно обнаружены и точным огнем неизвестным калибром были уничтожены. Все четыре", – написал Мысягин.
По его словам, информация про уничтожение бронетехники противника подтверждена и есть в Генеральном штабе и Штабе ООС.
Как писал 15 августа Мысягин, под Желобком уничтожен опорный пункт боевиков. По его словам, с этой позиции регулярно боевики обстреливали украинских военных, и были за это наказаны. Об исчезновении "опорника" боевиков отписался в соцсетях луганский сепаратист Николай Вулич, который рассказал о потерях.
В то же время украинский боец Анатолий Токарев рассказывал, что на "опорнике" боевиков под Желобком боевики якобы сами уничтожили свою технику благодаря одному из командиров.
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