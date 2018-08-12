Ситуация на Донбассе: в течение дня ранены двое украинских военных

На Донбассе в течение суток, с 07:00 до 18:00 российскими оккупационными войсками режим прекращения огня был нарушен 20 раз, в том числе пять раз – из тяжелого вооружения. Об этом сообщила пресс-служба ООС в сети Facebook.

"Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пивденне Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", – отмечено в сообщении.

Вместе с этим, враг обстрелял защитников Крымского, Водяного и Лебединского из минометов калибра 120 и 82 мм. По позициям украинских военных возле Николаевки на Донецком направлении работала вражеская снайперская пара.

"В ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ получили ранения", – отметили в пресс-службе ООС.

Напомним, что за прошлые сутки, 11 августа, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась полностью контролируемой. Противник 34 раза открывал огонь по позициям наших войск, в том числе – четыре раза из тяжелого вооружения.

Напомним, сутками ранее, 10 августа, украинские военные на Донбассе 36 раз попали под обстрелы. Были ранены трое украинских военных.

Следует отметить также, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода, а также средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы российского производства.